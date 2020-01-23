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Хотел заработать: на Гоптовке у украинца в автомобиле нашли крупную партию наркотиков

Хотел заработать: на Гоптовке у украинца в автомобиле нашли крупную партию наркотиков

На Харьковщине вчера, 22 января, пограничники совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупной партии марихуаны.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, на выезд из Украины в пункт пропуска «Гоптовка» на автомобиле «КИА» прибыл гражданин Украины.

Во время прохождения контроля мужчина заметно нервничал, поэтому пограничники приняли решение о дополнительном осмотре его автомобиля.

Во время проверки в топливном баке автомобиля правоохранители обнаружили более пяти десятков полиэтиленовых пакетов общим весом 12,2 кг. Предварительно установлено, что это марихуана.

Во время беседы с водителем выяснилось, что партию «травки» мужчину попросили перевезти через границу знакомые за вознаграждение в 1000 долларов США.

Сейчас обнаруженные наркотики изъяты и переданы сотрудникам других компетентных органов. Продолжается экспертиза.

Мужчине сообщено о подозрении в противоправном деянии по ст. 305 УК Украины.


Агентство Телевидения Новости

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