В Харькове пройдет выставка о стереотипах и единстве

25 января в 15:00 в информационно-выставочном центре «Бузок» на ул. Сумской, 25 откроется выставка «Кто я есть».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По словам организаторов, на выставке будут представлены работы украинских художников на тему стереотипов и единства.

Харьковчане смогут услышать истории украинцев о стереотипах; почувствовать, как украинцы возвращаются домой с заработков; увидеть, в каких рамках мы находимся и как из них выйти; понять, что именно нас всех объединяет.

Авторами работ являются Алевтина Кахидзе, Павел Ковач, Станислав Турина, Антон Варга, Валерий Ковалев, Сергей Клепач, Йеспер Буурсинк, Ирина Лейфер, Артур ван Беек, Станислав Палун, Александр Попко, Лизавета Герман и Мария Ланько, Евгений Никифоров, Леся Хоменко, Валерия Тарасенко, Даша Подольцева и Елена Орап.

Выставка проходит в рамках проекта «Различай PRO: разрушение стереотипов», который реализует общественная организация «Город-сад» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

До этого экспозиция была представлена в Ивано-Франковске, Одессе и других городах Украины.

Выставка продлится до 30 января. Вход - свободный.

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