Через харьковскую таможню мужчина пытался вывезти в Россию комплектующие к бронетехнике

На Харьковщине вчера, 22 января, пограничники совместно с работниками таможни, получив информацию от сотрудников СБУ, предотвратили попытку незаконного перемещения через границу товаров двойного назначения.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, в пункт пропуска «Пески» прибыл 40-летний гражданин Украины. Он направлялся в Россию. Во время досмотра багажа мужчины правоохранители обнаружили призменный прибор наблюдения, который используется на бронированной технике и является товаром двойного назначения.

Найденный товар изъят сотрудниками компетентных правоохранительных органов. Продолжаются следственные действия.

Агентство Телевидения Новости