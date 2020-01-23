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В харьковском аэропорту у иностранца в багаже нашли спрятанные монеты и статуэтки

В харьковском аэропорту у иностранца в багаже нашли спрятанные монеты и статуэтки

В харьковском аэропорту пограничники Харьковского отряда совместно с работниками таможни, получив информацию от сотрудников СБУ, помешали незаконному перемещению через границу предметов, которые могут иметь культурно-историческую ценность.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, во время регистрации пассажиров на рейс «Харьков-Тель-Авив» правоохранители проверили багаж гражданина Израиля.

В результате проверки в чемоданах мужчины правоохранители обнаружили шестьдесят одну монету и пять фарфоровых статуэток, которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность. Все обнаруженные предметы датированы ХХ веком.

Находки правоохранители изъяли. Сейчас идет экспертиза.

Агентство Телевидения Новости

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