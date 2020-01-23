Под Харьковом всю ночь искали 10-летнюю девочку, которая пропала по пути домой из школы

На Харьковщине полицейские разыскали 10-летнюю жительницу села Тарановка Змиевского района, которая не вернулась домой из школы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Последний раз девочку видели 22 января в 16:30, когда она выходила из школьного автобуса. К своему дому ребенок так и не дошел.

Мать ребенка около 19-00 позвонила на спецлинию «102» и сообщила об исчезновении дочери.

На поиски ребенка срочно были подняты по тревоге сотрудники пяти отделов полиции ближайших районов Харьковщины, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологическая служба и курсанты Харьковского национального университета внутренних дел.

Сложность поисков заключалась в том, что населенный пункт является достаточно большим по размеру и насчитывает около 3 тысяч дворов, простираясь почти на 11 километров.

Село вокруг окружает лес, поэтому поисковые мероприятия продолжались всю ночь.

Правоохранители тщательно отработали территорию района, заходили в каждый дом, общались с местными жителями в надежде обнаружить хоть какие-то следы пропавшего ребенка. К поиску ребенка также присоединились охотники, которые проверяли местность с помощью тепловизоров.

Утром 23 января во время домового обхода полицейские нашли ее в доме 83-летней жительницы села. Женщина рассказала, что вечером нашла девочку возле своего двора и забрала к себе домой.

Установлено, что школьница вышла из автобуса и пошла гулять по улицам села.

За это время в отношении ребенка никаких противоправных действий совершено не было. Ее вернули родителям.

Как рассказал начальник Змиевского отдела полиции Роман Горбунов, кроме 10-летней девочки ее родители воспитывают еще четырех детей в возрасте от 1 до 7 лет. В целом эта семья характеризуется положительно, на учете в полиции не состоит.

«Полиция не будет применять никаких санкций к родителям девочки. Наоборот, хотелось бы привлечь внимание общественности и социальных служб к данной семье, ведь из-за безработицы эти люди оказались в сложных жизненных условиях. Со своей стороны, в пределах своих полномочий, полиция также оказывать помощь данной семье. В этом вопросе мы рассчитываем на поддержку органов местного самоуправления, других заинтересованных служб, чтобы совместными усилиями способствовать надлежащей социальной адаптации членов этой семьи», - отметил Роман Горбунов. -

Также отмечается, что отдел ювенальной превенции областного главка полиции также возьмет на особый контроль ситуацию в семье и обеспечит им поддержку в решении социальных вопросов.

Агентство Телевидения Новости