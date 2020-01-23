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Озвучены результаты переписи в Украине

Озвучены результаты переписи в Украине

В Украине проживает 37,3 миллиона человек. При этом одна десятая населения страны находится в столице.

По состоянию на 1 декабря 2019 года в Украине живет 37 млн 289 тысяч человек. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, эта цифра названа без учета неподконтрольных территорий и граждан Украины, проживающих за рубежом. 

"37 млн 289 тысяч человек населения на территории Украины. К сожалению, эта сумма не включает тех людей, которые постоянно проживают за рубежом и на оккупированных территориях. Это количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года", - сказал он.

Также население столицы Украины составляет 3,7 миллиона жителей. 

"В городе Киев живет 3,7 миллиона человек. Кстати меня это поразило, я почему-то думал, что будет меньше", - сказал Дубилет.

Напомним, что в Украине смертность в два раза превышает рождаемость. В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.

Напомним, что всего за октябрь 2019 года население Украины сократилось на 19,3 тыс. человек.

 

Агентство Телевидения Новости

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