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Под Харьковом из-за печного отопления загорелся частный дом

Под Харьковом из-за печного отопления загорелся частный дом

Сегодня, 23 января, утром в селе Огульцы Валковского района области загорелся частный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 23 января в 5:48 спасателям поступило сообщение о том, что там на ул. Калиновой, 38 горел частный дом.

На момент прибытия пожарных огнем было охвачено деревянное перекрытие дома на площади около 1 кв.м. Пламя могло перекинуться на крышу и внутренние помещения.

Однако в 06:40 бойцам ГСЧС удалось локализовать пожар, а в 07:50 - полностью ликвидировать и спасти дом от полного уничтожения огнем.

По предварительным данным ГСЧС, причиной возникновения возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления.

Агентство Телевидения Новости

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