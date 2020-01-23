"Звездный" новичок НБА дебютировал после тяжелой травмы и набрал 17 очков за 3 минуты!

Первый номер драфта-2019 провел первую игру в НБА и сделал это феерически

Форвард "Нью-Орлеана" Зайон Уильямсон, выбранный на драфте под первым номером, лишь сегодня сумел дебютировать, восстановившись после сложной операции на мениске. При этом прооперированная нога Уильямсона была плотно перевязана.

За три минуты четвертой четверти матча против "Сан-Антонио" Уильямсон набрал 17 очков. В целом же он провел на площадке в своем дебютном матче 18 минут и набрал 22 очка.

При этом Уильямсон установил свой первый рекорд НБА. Он стал первым новичком в истории НБА, который в своем дебютном матче реализовал без промахов четыре трехочковых броска. Подобная стопроцентная точность из-за дуги, находящейся на расстоянии 6,75 м от кольца, не удавалась до сих пор ни одному новичку в сильнейшей баскетбольной лиге мира.





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