В Харькове задержали на взятке чиновника ГФС и посредника

В Харькове правоохранители разоблачили и задержали одного из руководителей управления ГУ ГФС в Полтавской области и посредника на получении ими неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным правоохранителей, в декабре этого года в помещениях харьковского предпринимателя, который занимается оптовой торговлей и транспортными перевозками из-за границы, был проведен обыск следователем ГУ ГФС Украины.

Во время обыска было изъято 18 тысяч долларов и товар стоимостью примерно 10 тысяч долларов.

«Чиновник, по инициативе которого проводился обыск, предложил «решить вопрос» о возврате изъятого имущества и закрытии уголовного производства и предоставил контакт адвоката, который будет заниматься этим вопросом.

В дальнейшем, по неустановленным обстоятельствам, контактировать сказали не с адвокатом, а с одним из руководителей управлений ГУ ГФС в Полтавской области. В ходе переговоров сумма неправомерной выгоды уменьшилась со 150 тысяч долларов до 85 тысяч долларов. Деньги надо было передать лицу, работающему водителем в одном из частных предприятий», - рассказали в прокуратуре.

После передачи денег водителя задержали. После этого были проведены обыски на рабочем месте одного из руководителей управлений ГУ ГФС Украины в Полтавской области.

Как отметили в прокуратуре, сейчас готовится сообщение о подозрении должностному ГУ ГФС в Полтавской области и посреднику в получении средств.

Прокуратура в суде будет ходатайствовать об отстранении от должности на время следствия чиновника ГУ ГФС в Полтавской области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.





Агентство Телевидения Новости