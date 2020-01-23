Под стенами ХОГА жгли файеры. Полиция открыла уголовное дело

Харьковские активисты сегодня, 23 января, провели под стенами Харьковской ОГА акцию, в ходе которой требовали от руководства области жестче реагировать на нарушения правил дорожного движения.

Один из харьковчан подъехал к главному входу ХОГА на автомобиле, взобрался на капот своего авто и развернул плакат, на котором было написано: «Верните безопасность!»

Второй участник акции зажег файер.

Акция длилась около 15 минут.

Глава ХОГА Алексей Кучер прокомментировал данную акцию.

«Первое.Для меня странно, что человек требует безопасности и соблюдения правил дорожного движения и при этом заезжает на автомобиле в пешеходную зону.

Второе. Для меня странно, что человек требует общественного порядка и при этом его нарушает.

Третье. Для меня странно, что «спонтанный порыв души» простого человека снимают два телеканала, один из которых - национальный.

Четвертое. Я точно знаю, кто стоит за этой провокацией. Если это все, на что эти люди способны, мне их жалко. Такое впечатление, что людей интересует не результат, а процесс.

Пятое. Я абсолютно открыт к общению. Только вчера я проводил личный прием граждан в течение 3-х часов. И провожу их ежемесячно, как прописано в законе. Приглашаю господина Сосницкого покинуть улицу, потушить файеры и обращаться ко мне в законном порядке.

Шестое. Уверен, что правоохранители предоставят оценку этому инциденту», - написал Кучер на своей странице в Фейсбук

По данному факту следователи открыли уголовное производство.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 января около 18:30 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация о том, что в административное здание по улице Сумской на автомобиле «Тойота» подъехала группа лиц.

Один из мужчин залез на крышу автомобиля с плакатом в руках, другие - подожгли файеры. Вся акция продолжалась в течение 10 минут.

На момент прибытия следственно-оперативной группы мужчины покинули место происшествия.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

«Все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются», - говорится в сообщении полиции.

Напомним, сегодня на Салтовке произошло смертельное ДТП: около 14:00 на улице Академика Павлова, 271 под колеса автомобиля Infiniti Q50 попал переходивший дорогу парень: от полученных травм пострадавший скончался на месте. Погибшему - около 20 лет, его личность устанавливают правоохранители, водителю автомобиля - 35. Как следует из фотографий, опубликованных в соцсетях, на автомобиле-участнике ДТП были иностранные номера.

Все обстоятельства ДТП выясняют следователи, уголовное производство открыто по ч.2 ст.286 УК Украины.

Агентство Телевидения Новости