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В Харькове утвердили новые тарифы на воду и канализацию

В Харькове утвердили новые тарифы на воду и канализацию

В КП «Харьковводоканал» сегодня, 24 января, состоялись общественные слушания, в ходе которых утвердили новые тарифы на водоснабжение и водоотведение.

Как сообщил начальник отдела Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Василий Безъязычный, новые тарифы составят:

на водоснабжение - 12,69 грн./куб.м  без НДС, а на  на водоотведение - 5,32 грн./куб.м  без НДС.

Отметим, что действующий сейчас тариф - 10,21 грн./куб.м, "Харьковводоканал" предлагал увеличить стоимость услуг по водоснабжению до 13,12 грн./куб.м. Подорожание составит 24,3%.

Действующий тариф  на водоотведение составляет 5,22 грн./куб.м, таким образом  услуги водоотведения подорожают на  1,9%.

«На сегодняшний день проходят слушания в 45 городах Украины. Сегодняшние протоколы будут поданы в Нацкомиссию», - рассказала заместитель генерального директора "Харьковводоканала" Яна Хайло.

По словам Василия Безъязычного, пересмотреть данные тарифы было необходимо в связи с  увеличением стоимости топлива и реагентов, а также увеличением заработной платы.

«Жизнь идет. Средняя зарплата увеличивается. Мы не можем, чтобы наш лицензиат работал убыточно. Нужно пересматривать тарифы», - резюмировал он.

 

Агентство Телевидения Новости

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