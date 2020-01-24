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Украинский боксер провел открытую тренировку перед боем, в котором считается абсолютным аутсайдером
Главным поединком боксерского вечера в американском Бруклине станет бой между американцем Дэнни Гарсией и украинцем Иваном Редкачом.
Это будет 12-раундовый поединок в полусреднем весе (до 66,7 кг) за статус официального претендента на пояс WBC.
Гарсия - экс-чемпион мира в двух весовых категориях. Его букмекеры считают безусловным фаворитом.
Между тем, Редкач в ходе открытой тренировки излучал уверенность и обещал сотворить в ринге сенсацию.
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