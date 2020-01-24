Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:21
Просмотров: 57

В Париже из-за забастовки закрылась Эйфелева башня

В Париже из-за забастовки закрылась Эйфелева башня

Одна из главных достопримечательностей французской столицы - Эйфелева башня - закрыта в пятницу из-за забастовки обслуживающего персонала, сообщает газета "Фигаро".

В компании, обслуживающей Эйфелеву башню, указали, что участие сотрудников в забастовке "не позволяет принимать посетителей, гарантируя им при этом необходимую безопасности".

Отмечается, что с начала декабря, когда начались протесты против пенсионной реформы во Франции, башню закрывают уже третий раз.

В пятницу проект пенсионной реформы, как ожидается, представят на заседании французского кабмина. Наиболее спорным пунктом пенсионной реформы является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме, с 62 до 64 лет. Система исчисления пенсии в рамках реформы будет приведена к единому стандарту, в то время как сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 