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В Харькове пропал иностранец: студенты проводят акцию (видео)

В Харькове пропал иностранец: студенты проводят акцию (видео)

Сегодня днем, 24 января, в Харькове несколько десятков иностранных студентов харьковских вузов проводят акцию.

Об этом сообщается в соцсетях.

Также опубликовано соотвествующее видео с места событий.

«По ул. Академика Павлова от м. Студенческая в сторону м. Академика Павлова идет шествие иностранных студентов. Человек 70 в сопровождении полиции с плакатами. Движение частично затруднено», - говорится в комментарии к видео.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, мероприятие, цель  которого - приобщение сообщества по розыску пропавшего в декабре прошлого года гражданина страны Берег Слоновой Кости, является санкционированным.

Также в Нацполиции уточнили, что 31-летний гражданин Кот-д'Ивуар пропал без вести в конце декабря прошлого года. С заявлением о его пропаже в полицию обратился его земляк. По указанному факту открыто  уголовное производство, правоохранители проводят все необходимые розыскные мероприятия.

В сегодняшнем шествии принимают участие 36 иностранных граждан.

Они прошли колонной от станции метро Героев труда до улицы Академиков Ахиезеров.

Охрану общественного порядка обеспечивают 20 сотрудников полиции.


Агентство Телевидения Новости

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