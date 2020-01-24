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В Харькове избили и ограбили полицейского

В Харькове избили и ограбили полицейского

В Харькове полицейский стал жертвой уличного грабителя, когда возвращался домой ночью. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента внутренней безопасности ГУНП в Харьковской области.

Правоохранителям поступила информация о том, что неизвестный напал на сотрудника полиции и ограбила его недалеко от дома.

По факту происшествия следователи Московского ОП Харьковского ГУНП начали уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) УК Украины.

Установлено, что 24-летний полицейский сектора патрульной полиции в аэропорту «Харьков», возвращаясь домой ночью, стал жертвой грабителя.

Злоумышленник нанес ему несколько ударов по голове. Когда полицейский оказался на земле, нападающий сорвал с его плеча барсетку и вытащил из кармана куртки телефон.

 Личность нападавшего установили: им оказался 24-летний житель Харькова. Его задержали по месту жительства и провели обыск.

Задержанный рассказал полиции, что похищенный мобильный сдал в ломбард, а банковские карточки, служебное удостоверение работника полиции, полицейский жетон и другие документы сжег в лесополосе возле АЗС.

На указанном месте работники полиции обнаружили остатки украденного злоумышленником имущества капрала полиции.

Сейчас готовится сообщение о подозрении задержанному. В суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения.

За содеянное харьковчанину грозит лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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