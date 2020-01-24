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Жутчайшая катастрофа на скорости 185 км/ч

Жутчайшая катастрофа на скорости 185 км/ч

На Гран-При Монако по ралли машина действующего чемпиона мира летела и кувыркалась в полете. Полет выглядел зловеще

На скоростном спецучастке чемпион мира эстонец Отт Тянак на скорости 185 км/ч потерял управление над своим автомобилем. 

После нескольких кульбитов в воздухе, казалось, что могло случиться необратимое.

Но, к счастью, и Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя избежали серьезных травм. Ближайшую ночь в качестве профикактики, они проведут в больнице.

Правда, Гран-При Монако для эстонского экипажа досрочно завершен.


Агентство Телевидения Новости

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