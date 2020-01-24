Добрые, весёлые и в беде не бросят: как дельфины помогают в реабилитации ветеранов АТО

Верхом на белухе Пломбире делает круг по басейну Сергей Прядко. Сергей из Черкащины. На фронт ушел добровольцем. Ранение получил два года назад на Светлодарской Дуге. В Харьков ветеран приехал в институт протезирования. Когда волонтеры предложили дельфинотерапию, с радостью согласился.

Сергей Прядко, ветеран АТО

Вперше, в перший раз дельфінів даже бачив. Дуже класно , тут даже не передать враження словами. Перший раз поплавав, бо після поранення я ще в воді не був, не плавав

Быстро подружился с жителями дельфинария и Роман из Винницкой области. Разведчик с позывным "Скиф" воевал почти четыре года. Романа ранили в Донецкой области. Сейчас ветеран готовится к Играм Героев. Поэтому пользуется любой возможностью для реабилитации и тренировок.

Роман, Позывной "Скиф"

Як нам пояснювали, вони не з кожним на контакт підуть, вони з характером. Значить, я ще з хорошим характером, якщо вони зі мною на контакт пішли. Прекрасно. Як великі риби. Состояние надзвчиайне, як на мене, це краще, ніж з психіатром спілкуватись

Дельфинотерапия - не панацея от заболеваний или травм, говорят работники дельфинария. В то же время общение с этими животными способствует эмоциональной разгрузке и успокаивает. Это из-за природных особенностей дельфинов.

Виктория Берест, реабилитолог-дельфинотерапевт

Они достаточно социальные, дельфины - не одиночные животные. Живут стаями. Их стаи имеют сложную структуру. Их стаи помогают больным, старикам, самкам во время родов. И к человеку чувствуют то же, что и друг к другу. Воспринимают, как членов стаи

Этот проект - благотворительный, рассказывают его инициаторы. Стартовал в начале января. При разработке методик такой реабилитации опирались на американский опыт.

Андрей Вагапов, реководитель Проекта реабилитации военнослужащих при помощи дельфинов

У нас багато хлопців, які після поранень, після контузії, але в нас ще не було цього досвіду. І розпочали проект вивчанням, як можна допомогти. Тестові експерименти по допомозі вони проходили зовсім не так, як проходять зараз. Тільки розпочали ходити, будуть 4 особи 4 рази на тиждень

Принять участие в проекте согласились дельфинарии в Харькове, Одессе и Трускавце. Такие занятия по реабилитации уже посетили двадцать восемь ветеранов.





Агентство Телевидения Новости