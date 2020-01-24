Экс-заместителю председателя Харьковской ОГА суд продлил меру пресечения

Киевский райсуд Харькова в пятницу продолжил частичный домашний арест бывшему заместителю председателя облгосадминистрации Евгению Шахненко, которого подозревают в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

"Суд продлил меру пресечения на 2 месяца - до 26 марта", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, 26 октября 2019 прокуратура объявила Шахненко о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 267 Уголовного кодекса Украины).

По данным предварительного следствия, в 2014-2015 годах подозреваемый, который тогда занимал должность директора департамента обладминистрации, согласовал проектно-сметную документацию и принял выполненные работы по реконструкции Малоданиловских очистных сооружений, хотя поставленное фирмой-подрядчиком оборудование не соответствовало техническим стандартам.

Ущерб, нанесенный государству, по данным следствия, составляет более 7 млн ​​грн.

Реконструкция Малоданиловских очистных сооружений была начата в 2013 году.

Евгений Шахненко занимал должность заместителя Харьковской облгосадминистрации в 2015-2019 годах, до этого возглавлял департамент капитального строительства ХОГА.

В январе 2017 пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила, что харьковские правоохранители разоблачили группу в составе четырех человек, которые на протяжении 2014-2016 годов путем злоупотребления служебным положением и подделки официальных документов завладели средствами государственного и областного бюджетов на общую сумму 18 млн грн, выделенных на закупку оборудования и выполнение работ по реконструкции очистных сооружений канализации Малоданиловского поселкового совета.

Всем четырем было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, и к ним была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере от 206 до 400 тыс. грн.

1 ноября 2019 Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения Шахненко в виде ночного домашнего ареста (с 22:00 до 6:00).

Агентство Телевидения Новости