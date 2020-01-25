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Где в Харькове сегодня нет воды

Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 25 января, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Багалия, 5 (п. №1) до 20:00 26.01.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Дружбы Народов, 206 (п. №3, стояк) до 20:00 25.01.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 58 (стояк), ул. Металлиста, 10 (п. №13, стояк) до 18:00 27.01.20 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 24 (п. №2, стояк) до 20:00 26.01.20 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 25.01.20 г.

 

Агентство Телевидения Новости

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