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В Турции произошло землетрясение: 15 погибших, сотни пострадавших

В Турции произошло землетрясение: 15 погибших, сотни пострадавших

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла - его эпицентр пришелся на уезд Сивирдже провинции Элязыг.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию профильных служб турецкого правительства.

Подземные толчки зафиксировали в 20.55 по местному времени. 

Очаг землетрясения залегал на глубине 6,75 километров.

По данным МВД Турции, уже известно о 15 погибших. Число госпитализированных или таких, кто обратился за медицинской помощью, превышает полтысячи.

В провинции Элязыг ведутся поисково-спасательные работы с целью обнаружения 30 человек, предположительно, оставшихся под завалами.

Есть сведения о разрушении или повреждении нескольких зданий. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения в провинции Элязыг и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства заявил, что власти принимают все необходимые меры, чтобы свести к минимуму последствия стихийного бедствия и обеспечить безопасность граждан.

Как сообщается, подземные толчки ощущались в прилегающих к Эльязыгу провинциях (Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум, Мардин и Кайсери), а также на севере Сирии.

 

Агентство Телевидения Новости

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