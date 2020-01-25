25 января - Татьянин день: традиции и приметы праздника

25 января почитается святая мученица Татьяна. Она была христианкой и всю жизнь посвятила заботе о больных, помощи бедным и нуждающимся, затем стала настоятельницей в храме. Когда к власти в Риме пришел Александр Север, начались гонения на христиан. Татьяну схватили и жестоко пытали, призывали отречься от веры, но она была непреклонна и читала молитву Иисусу Христу.

Все пытки, которым она подверглась, не смогли ее убить, ведь Господь каждый раз посылал ей исцеление. Но все равно Татьяна была казнена, с тех пор мученицу Татьяну причислили к лику святых и почитают каждый год 25 января.

Кроме того, Татьянин день - День студентов, ведь именно святую Татьяну студенты считают своей заступницей и покровительницей. С этими двумя праздниками связано немало традиций и ритуалов. 25 января студентам нужно пойти в этот день в церковь и поставить свечку покровительнице и заступнице студенчества - святой Татьяне, попросить помощи в учебе, ясного ума и хорошей памяти.

Главные традиции 25 января

По традиции, хозяйки в это день пекут хлеб и коврижки в форме солнышка - это делает весну немного ближе, а солнышко за окном - ярче и теплее. Каждый член семьи должен обязательно попробовать кусочек такого "солнышка". С выпечкой в этот день также связана примета: если хлеб хорошо поднимется, то у хозяев будет успешный и счастливый год.

В Татьянин день принято готовить вкусный обед и кормить всех членов семьи, даже тех, кого нет рядом: издавна хозяйки оставляли для них тарелку с едой на столе.

На Татьянин день нужно найти самое высокое место в округе и загадать желание.

По традиции, девушки, которые присмотрели себе жениха, мастерили небольшие метелочки из перьев и лоскутков ткани и незаметно подкладывали в дом потенциального жениха. Считалось, что если удалось провернуть все это незаметно, то парень наверняка станет ее мужем и семейная жизнь сложится очень счастливо.

В этот день для именинницы Татьяны выпекают каравай, по которому предсказывают судьбу. Если каравай поднимался холмиком по центру - то девушку ждала удача и счастливая жизнь; если выпечка гладкая и без изъянов - то год будет спокойным и счастливым; а если потрескался каравай - грядут испытания и сложности; а вот если корочка слишком зарумянилась и даже пригорела - то это значило, что девушка готова принять все, что уготовила ей жизнь. Это было счастливым знаком.

Что нельзя делать в Татьянин день?

В Татьянин день нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми, нужно постараться провести день в спокойствии и доброжелательном настроении.

В это день нельзя никому отказывать в просьбах, особенно, если просят еду.

Наши предки считали, что, отказав или проигнорировав просьбу, вы сами можете попасть в беду.

В этот день нельзя убирать, стирать, заниматься физическим трудом или ремеслом.

Агентство Телевидения Новости