В Циркунах ночью горел частный дом

В одном из домовладений под Харьковом сегодня ночью произошел крупный пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 25 января в 2:02 спасателям поступила информация о пожаре на территории частного домовладения по ул. 23 Августа, 29 в Циркунах Харьковского района области.

На момент прибытия пожарных уже полностью горели пристройка к дому, где размещались кухня, котельная и дровник.

Огонь под воздействием порывов ветра быстро распространялся по деревянным конструкциям крыши дома на большую площадь.

Кроме того, в данном поселке отсутствует внешнее противопожарное водоснабжение, что значительно усложняло действия подразделений ГСЧС.

Ближайший водоем, из которого можно было забрать воду пожарным автомобилем, находился на расстоянии около 2 км. Учитывая данные обстоятельства, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства.

Из Харькова дополнительно прибыли по 1 оперативному отделению ГСЧС.

В 2:52 спасатели локализовали пожар на площади 150 кв.м.

Жилые помещения дома удалось спасти. Пламя повредило кровлю дома и пристройку к ней.

Окончательно ликвидировали огонь спасатели в 05:20.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Агентство Телевидения Новости