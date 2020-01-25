Непобедимый боксер неожиданно сдался, пропустив удар в челюсть
У одного из самых перспективных профессиональных боксеров из Узбекистана до сих пор было 10 побед в 10-ти проведенных боях, и перед своим 11-м боем он считался безусловным фаворитом.
Узбек Равшанбек Умурказов в главном поеднике вечера бокса в российском Екатеринбурге дрался против Эснейкера Корреа из Венесуэлы.
Вплоть до 7-го раунда Умурказов контролировал ход боя и вел по очкам на записках судей.
Но на 2-й минуте 7-го раунда боксер из Узбекистана, пропустив апперкот в челюсть, остался на ногах, однак при этом поднял руку, сигнализируя, что сдается. После чего Умурказов опустился на колени и рефери остановил бой, присудив победу Корреа техническим нокаутом.
Венесуэльский боксер, кажется сам не ожидая такой развязки, стал на радстях прыгать по всему рингу.
Ниже весь бой Умурказов - Корреа. Момент сдачи Умурказова на 27:30.