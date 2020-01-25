Смертельное ДТП на Полтавском Шляхе: тело погибшего из искореженного авто вырезали спасатели

Ранее сообщалось о том, что вечером 24 января на улице Полтавский Шлях в Харькове произошло столкновение двух легковых автомобилей «ВАЗ-2107» и «Daewoo Lanos», в результате которого один человек погиб и еще один пострадал.

В ГСЧС рассказали подробности ликвидации последствий ДТП.

По данным пресс-службы ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Полтавский Шлях, 181 в Харькове поступило спасателям 24 января в 21:45.

В результате столкновения водитель «Daewoo» получил травмы, а водитель ВАЗа погиб сразу.

Погибшим оказался мужчина 1938 года рождения. Его тело спасатели деблокировали из покореженного авто с помощью шанцевого инструмента.

Другого участника ДТП – пострадавшего водителя автомобиля «Daewoo Lanos» - госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Агентство Телевидения Новости