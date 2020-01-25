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В Балаклее в частном дворе загорелся гараж с автомобилем внутри: машину от огня спасли

В Балаклее в частном дворе загорелся гараж с автомобилем внутри: машину от огня спасли

В Харьковской области спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения в Балаклее.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 января в 11:31 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Нижне-Садовая, 78, где на территории домовладения  горел гараж.

На момент прибытия бойцов ГСЧС пожар происходил в гараже.

Там горели хозяйственные вещи, ящики и перекрытие на площади 50 м.кв.

Кроме того, в гараже стоял автомобиль ВАЗ-2108.

Автомобиль пожарным удалось спасти, он получил незначительные повреждения.

Сам пожар спасатели локализовали в 11:47 и ликвидировали в 12:02.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Предполагаемая причина возникновения возгорания, по данным ГСЧС, - неосторожное обращение с огнем при разжигании печи на твердом топливе.

Агентство Телевидения Новости

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