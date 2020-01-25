В США в Русскую реку вылилось более 440 тысяч литров вина

На одном из винодельческих предприятий в Северной Калифорнии произошла утечка вина объемом 441 тысяча литров.

Об этом пишет CNN.

Чрезвычайное происшествие произошло в среду на винодельне Rodney Strong Vineyards. Вино просочилось из поврежденного виносмешивающего контейнера и просто вытекло в реку под названием Рашен-Ривер, впадающую в Тихий океан к северу от залива Сан-Франциско.

Утечку взялись ликвидировать местные спасательные службы.

Однако, несмотря на то, что ее удалось остановить, в реку все равно вытекло около 48% вина.

Этот инцидент может привести к массовой смерти водных насекомых.

Это, в свою очередь, может осложнить процесс питания рыбы, которая обитает в этой реке.

“Мы глубоко, глубоко обеспокоены этой утечкой и защитой наших водных путей”, - сказали представители компании.

Предприятие также начало внутреннее расследование.

Напомним, летом 2019 года в штате Кентукки (США) произошел пожар на складах производителя виски Jim Beam, в результате чего сгорели 45 тысяч бочек с алкоголем.

А в сентябре 2015 года в склад с популярным бурбоном Jim Beam в штате Кентукки попалал молния, вследствие чего жидкость загорелась и превратилась в "алкогольную лаву".





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