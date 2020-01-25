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На площади Поэзии не разминулись три авто

На площади Поэзии не разминулись три авто

Накануне в 22:40 на пересечении площади Поэзии с улицей Донец-Захаржевского столкнулись автомобили Subaru Tribeca, Mazda 3 и Lincoln MKZ.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель Subaru не предоставил преимущество автомобилю Lincoln, двигавшемуся по главной дороге. Также Subaru зацепил припаркованный автомобиль Mazda.

Пострадавших в результате ДТП нет. На водителя Subaru составлен протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

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