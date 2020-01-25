Группировки ультрас устроили побоище перед футбольным матчем

В Валенсии перед матчем 21-го тура чемпионата Испании по футболлу между местной "Валенсией" и "Барселоной" "размялись" фаны обеих команд.

Группировки ультрас "Валенсии" и "Барелоны" устроили побоище на улицах города на подступах к стадиону "Метсалья", изрядно напугав случайных прохожих.

При этом полицейские, судя по всему, оказались не готовы предотвратить эскалацию насилия, устроенную футбольными фанами.





Агентство Телевидения Новости