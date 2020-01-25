Харьковчане просят обезопасить переход через дорогу на Сортировке - петиция

Харьковчане предлагают чиновникам горсовета рассмотреть вопрос об установке светофора или лежачих полицейских по улице Беркоса на Сортировке.

Соответствующая петиция об этом зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.

«За последние годы наш район очень оживился за счет открытия моста на окружную, и переходить через дорогу стало небезопасно», - отмечает автор петиции.

Как пишет харьковчанка, через дорогу на данной улице много детей ходят в школу, мамы с колясками, родители водят детей в детсад.

По информации автора петиции, за прошлый год на данном участке дороги было несколько ДТП с участием пешеходов на переходах.

«Машины летают, несмотря на то, что каждые 100-200 метров знаки и зебры. Просим принять меры», - просит харьковчанка.

Сбор подписей под петицией стартовал 24 января.

На данный момент ее поддержали около десятка человек.

Если петиция наберет 5 тысяч подписей за 90 дней, то ее рассмотрят в горсовете.

Агентство Телевидения Новости