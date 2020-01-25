В Люботине неосторожность с огнем привела к пожару.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 января в 16:18 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Соревнования, 9.

На момент прибытия пожарных в доме горели 2 жилые комнаты на площади 30 кв.м.

Уже в 17:10 спасатели локализовали огонь и в 19:15 полностью ликвидировали его.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости