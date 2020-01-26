На Донбассе - 10 обстрелов за сутки, ранен военный ООС
25 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар», - отмечается в утренней сводке.
Девять обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:
дважды неподалеку Павлополя;
рядом с Песками;
неподалеку от Авдеевки;
два раза вблизи Березовой;
в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
рядом с Водяным;
неподалеку от Широкино.
Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку от Катериновки .
По состоянию на 7:00 26 января, с началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.