Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:50
Просмотров: 92

Еще один город Китая закрыли из-за угрозы коронавируса

Еще один город Китая закрыли из-за угрозы коронавируса

Въезд людей и транспорта будет запрещен в г.Шаньтоу провинции Гуандун с 27 января в связи с угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV, сообщает пресс-служба генконсульства России в Гуанчжоу.

"С 27 января и до особого распоряжения в городе Шаньтоу провинции Гуандун вводится запрет на въезд автомобильного и водного транспорта, а также людей. Закрываются дороги между районами и уездами города Шаньтоу, движение по ним будет допускаться только при наличии соответствующего разрешения и в экстренных случаях", - говорится в сообщении.

В настоящее время при входе в парки, магазины, рынки и другие социальные объекты проводится измерение температуры тела. В некоторых случаях проход на их территорию без защитных масок запрещен, уточняется в сообщении. Скоростные автомагистрали, проходящие по территории города, остаются открытыми.

Генконсульство также уточняет количество выявленных и подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа (2019-nCoV) в провинциях консульского округа по состоянию на 26 января. В провинции Гуандун выявлено 98 случаев заражения, еще 36 случаев - в провинции Цзянси, 33 случая - в Гуанси-Чжуанском автономном районе. В провинции Хайнань количество выявленных случаев заражения составило 22, в провинция Фуцзянь - 18 случаев заражения, в провинции Юньнань - 11.

В начале января новый вид коронавируса стал причиной вспышки вирусной пневмонии в городе Ухань, административном центре центральной китайской провинции Хубэй.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 