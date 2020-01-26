Украинец Редкач не дал себя нокаутировать, но разгромно проиграл

В Бруклине в поединке за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе дрались американец Дэнни Гарсия и украинец Иван Редкач.

Гарсия подтвердил свой статус фаворита. Но при этом бой прошел все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно насчитали победу американцу: 118-110 и дважды по 117-111 в пользу Гарсии.

В рамках этого же вечера бокса в андрекарте другой украинец Арнольд Хегай также уступил по очкам американцу Стивену Фултону.





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