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Украинец Редкач не дал себя нокаутировать, но разгромно проиграл

Украинец Редкач не дал себя нокаутировать, но разгромно проиграл

В Бруклине в поединке за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе дрались американец Дэнни Гарсия и украинец Иван Редкач.

Гарсия подтвердил свой статус фаворита. Но при этом бой прошел все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно насчитали победу американцу: 118-110 и дважды по 117-111 в пользу Гарсии.

В рамках этого же вечера бокса в андрекарте другой украинец Арнольд Хегай также уступил по очкам американцу Стивену Фултону.


Агентство Телевидения Новости

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