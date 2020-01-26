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Землетрясение в Турции: количество погибших возросло

Землетрясение в Турции: количество погибших возросло

Количество погибших в результате сильного землетрясения в восточной Турции, произошедшего в пятницу, возросло до 31.

Об этом сообщает Anadolu.

Согласно информации Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), 1547 человек получили ранения, и сейчас спасатели продолжают поисковые работы.

В общей сложности 45 человек были спасены из-под завалов, включая женщину, которая находилась под обломками рухнувшего дома 17 часов.

К спасательным работам привлечены более 3400 сотрудников МЧС, сотни транспортных средств и 17 служебных собак.

Группа геодезистов оценивает ущерб, причиненный землетрясением.

В первоначальных отчетах указывалось, что 76 зданий были полностью разрушены, а 42 сильно повреждены, еще 425 зданий получили незначительные повреждения.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 сотрясло турецкую провинцию Элязыг в пятницу вечером.

Подземные толчки ощущались и в соседних странах, включая Сирию и Грузию. В регионе ощущалось более 530 повторных толчков, девять - магнитудой выше 4,0.

Агентство Телевидения Новости

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