Сегодня 13:22
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Тяжелейший бросок с попаданием из-за щита
Такие попадания - признак экстра-класса.
В матче регулярного чемпоината НБА между "Бруклином" и "Детройтом" баскетболист "Бруклина" Кайри Ирвинг в третьей четверти совершил тяжелейший и при этом идеальный по исполнению броско, после которого, мяч из-за щита попал в корзину "Детройта".
Следует отметить, что Ирвинг вообще в этом матче показал впечатляющую результативность, набрав 45 очков. При этом его команда уступила в овертайме - 111:121.
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