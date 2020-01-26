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Тяжелейший бросок с попаданием из-за щита

Тяжелейший бросок с попаданием из-за щита

Такие попадания - признак экстра-класса.

В матче регулярного чемпоината НБА между "Бруклином" и "Детройтом" баскетболист "Бруклина" Кайри Ирвинг в третьей четверти совершил тяжелейший и при этом идеальный по исполнению броско, после которого, мяч из-за щита попал в корзину "Детройта".

Следует отметить, что Ирвинг вообще в этом матче показал впечатляющую результативность, набрав 45 очков. При этом его команда уступила в овертайме - 111:121.


Агентство Телевидения Новости

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