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7:0 от итальянской команды украинца Малиновского с голом с центра поля

7:0 от итальянской команды украинца Малиновского с голом с центра поля

В матче 21-го тура итальянской серии "А" одна команда разгромила другую с разницей в 7 мячей.

Именно так опозорились футболисты "Торино" проиграв дома "Аталанте" - 0:7.

При этом особого внимания заслуживает один из голов Йосипа Иличича, сделавшего хет-трик.

Иличич исполнил штрафной с центра поля. Увидев, что голкипер "Торино" далеко вышел из ворот, Иличич пробил по воротам и  забил гол. Ниже, в обзоре матча, этот гол на 2:02.

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Млиновский вышел в этм матче на замену на последние 20 минут, как раз вместо Иличича, при счете 5:0. Малиновский результативными действиями не отметился.


Агентство Телевидения Новости

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