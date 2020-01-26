В центре Харькова внедорожник сбил велосипедиста и врезался в припаркованные машины

Сегодня около 13:00 на пересечении площади Павловской с улицнй университетской столкнулись автомобили Lexus RX350, Honda CR-V, BMW X5, Smart Fortwo и велосипедист.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, водитель BMW на перекрестке допустил столкновение с автомобилем Smart и сбил велосипелиста, после чего врезался в машины на парковке.

С места ДТП "скорая" забирала велосипедиста. Состояние пострадавшего и обстоятельства уточняются.

Агентство Телевидения Новости