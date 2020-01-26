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В центре Харькова внедорожник сбил велосипедиста и врезался в припаркованные машины
Сегодня около 13:00 на пересечении площади Павловской с улицнй университетской столкнулись автомобили Lexus RX350, Honda CR-V, BMW X5, Smart Fortwo и велосипедист.
Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, водитель BMW на перекрестке допустил столкновение с автомобилем Smart и сбил велосипелиста, после чего врезался в машины на парковке.
С места ДТП "скорая" забирала велосипедиста. Состояние пострадавшего и обстоятельства уточняются.
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