Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:13
Просмотров: 155

В центре Харькова внедорожник сбил велосипедиста и врезался в припаркованные машины

В центре Харькова внедорожник сбил велосипедиста и врезался в припаркованные машины

Сегодня около 13:00 на пересечении площади Павловской с улицнй университетской столкнулись автомобили Lexus RX350,  Honda CR-V, BMW X5, Smart Fortwo и велосипедист. 

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, водитель BMW на перекрестке допустил столкновение с автомобилем Smart и сбил велосипелиста, после чего врезался в машины на парковке. 

С места ДТП "скорая" забирала велосипедиста. Состояние пострадавшего и обстоятельства уточняются. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 