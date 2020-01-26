Убийство на Астрономической: задержали одного из подозреваемых

Харьковские правоохранители задержали одного из подозреваемых в совершении убийства в Харькове на Новый Год.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 1 января в квартире по улице Астрономической обнаружили тело 36-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранами туловища, грудной клетки и шеи.

Как было установлено, из дома погибшего исчезли 2 мобильных телефона, а также автомобиль мужчины, который находился в гараже.

Полицейские установили подозреваемых. Одним из них оказался 59-летний житель Донецкой области, ранее судимый за имущественные преступления.

Его задержали в порядке ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На сегодняшний день задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 п. 6, 12 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей составляет пожизненное лишение свободы.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Другого соучастника преступления сейчас разыскивают правоохранители.

Агентство Телевидения Новости