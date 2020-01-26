В Турции спасли двухлетнего ребенка, пробывшего под завалами 28 часов

Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло до 35 человек. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай, передает Anadolu.

По данным национального управления по чрезвычайным ситуациям, из-под обломков зданий удалось спасти 45 человек. Турецкое телевидение показало 35-летнюю Айзе Йилдиз и ее 2-летнюю дочь Юсру, которых извлекли из-под завалов развалившегося многоквартирного дома в городе Элязыг.

Они 28 часов находились под завалами, сообщает Associated Press.

Для людей, которые остались без крова, установили более 9500 палаток, поскольку температура ночью опускается ниже 5 градусов мороза. Власти предупредили людей пока не возвращаться в дома.

В Минздраве заявили, что 104 человека после землетрясения доставили в больницу, 34 из них находятся в реанимации, но не находятся в критическом состоянии. Всего после бедствия 1607 человек обратились за медицинской помощью.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в турецкой провинции Элязыг 24 января. Его очаг залегал на глубине 6,75 км в районе Сивридже. Толчки ощущались в различных районах Турции, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в пострадавший район на следующий день после землетрясения, отменив свою программу в Стамбуле.

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