Футболист внезапно потерял сознание во время матча

В матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу случился довольно жуткий эпизод.

Встречались "Лион" и "Тулуза".

Вдруг, на 20-й минуте матча, 22-летний футболист "Лиона" Мартен Терье рухнул на поле, лишившись сознания.

Игра тут же была установлена. Терье погрузили на носилки и увезли.

После чего игра была возобновлена и завершилась со счетом 3:0 в пользу "Лиона".

Сейчас с Терье всё в порядке. Медицинский штаб "Лиона" сообщил, что у футболиста случилось резкое падение кровяного давления, из-за этого произошла краткосрочная потеря сознания.





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