В сирийском городе после бомбардировок авиации кошек осталось больше, чем людей (видео)

После многих месяцев усиленных бомбардировок силами сирийской и российской авиации, в городке Кафранбель, что в Идлибе - единственной провинции, которая до сих пор под контролем противников Башара Асада - осталось больше кошек, чем людей.

Люди и животные утешают друг друга в трудные времена, пишет корреспондент ВВС Майк Томсон.

Подвал чуть уцелевшего дома рядом засыпан щебнем и мусором; в уголке под столом хозяин - 32-летний Салах Джаар. Он прячется от бомбежки. Но он не один. Возле него ютятся шесть или семь разномастных кошек, так же напуганных, как и он.

"Они меня успокаивают, - говорит мужчина. - С ними, бомбы, руины и страдания кажутся менее страшными".

В Кафранбеле, родном городе Салаха, когда-то проживало более 40 000 человек, но сейчас их остается меньше сотни.

Трудно сказать, сколько там кошек - точно неизвестно, но скорее более тысячи.

"С Кафранбеля почти все уехали, теперь здесь очень мало людей. А котам надо, чтобы кто-то за ними ухаживал, кормил и поил. Поэтому они нашли убежище в домах тех немногих, кто остался. В каждом доме сейчас по пятнадцать кошек, а порой даже больше", - рассказывает Салах.

Он до сих пор работает корреспондентом местной радиостанции Fresh FM, хотя недавние бомбардировки превратили ее студию в руины. К счастью, коллектив буквально накануне начал работать в более безопасном соседнем городке.

Кроме сигналов авиатревоги, эта радиостанция транслировала новости, развлекательные программы и ток-шоу в прямом эфире. Ее полюбили не только люди, но и животные - к студии прибились десятки котов.

Основатель студии - выдающийся активист Раед Фарес, которого убили джихадисты в ноябре 2018 года, даже выделял им на молоко небольшую сумму из бюджета.

Когда Салах выходит из своего выщербленного дома, его встречает оглушительная кошачья какофония, в которой постепенно проступают отдельные голоса. Кто-то мяукает тихо и мелодично, кто-то - отчаянно. Так коты приветствуют каждого живого человека, говорит наш собеседник.

"Стоит куда пойти, и за тобой потянется свита из 20-30 котов. Некоторые потом пытаются зайти с тобой домой".

С наступлением темноты к уличной «музыке» добавляется лай и вой собак. Они голодные и бездомные. Ночью в поисках пищи и ночлега, они вступают в конкуренцию с котами. И хотя собаки - в более тяжелой весовой категории, результат столкновений легко предсказать, говорит Салах: "Всегда побеждают коты! Они берут числом".

Большинство из них до недавнего времени жили, окруженные любовью, в семьях, которым в конце концов пришлось бежать из города в апреле 2018 года, когда провластные силы начали кампанию с целью вернуть себе контроль над Идлибом. Лишенные человеческой заботы и пищи, эти домашние животные должны были искать себе убежище среди руин.

И хотя такие люди, как Салах, не уверены, что завтра будут живы, они всегда приглашают к столу четвероногих друзей.

"Они едят все то же, что и я: овощи, макароны, иногда сами сухари. Как и я, они в тяжелом положении, поэтому нам надо помогать друг другу", - говорит Салах.

Поскольку город постоянно бомбят, коты вместе со всеми часто страдают от ранений. И опять-таки, несмотря на нехватку медикаментов (как и продовольствия и т.п.), люди пытаются их лечить, как только могут, говорит Салах.

"Одному из котов моего приятеля взрывной волной почти оторвало переднюю лапу. Но нам удалось доставить его в город Идлиб на лечение. Сейчас он бегает, будто ничего не произошло", - рассказывает Салах.

Силы президента Башара Асада приближаются к Кафранбелю. Вероятнее всего, что городок скоро захватят. Салах признает, что чувствует себя беспокойно; он волнуется не только за себя и друзей-людей, но и за друзей-котов.

"Мы были вместе в радости и в горе, разделяли победы, страдания и много-много страхов. Коты стали нашими верными спутниками в этой жизни", - говорит он.

Салах уверяет: если случится худшее и все люди должны будут бежать из Кафранбеля, они возьмут с собой как можно больше кошек.

Похоже, на фоне военных ужасов между людьми и животными возникла особая связь, которую нелегко разорвать.

Агентство Телевидения Новости