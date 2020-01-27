В столице горел Минкульт

Сегодня, 27 января, в 10:14 в Шевченковском районе Киева на 3-м этаже Министерства культуры возникло задымление в результате возгорания в подвальном помещении здания. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"Проводилась эвакуация людей. От ГосЧС привлечено 30 чел. л/с и 10 ед. техники. Возгорание возникло в подвальном помещении здания", - говорится в сообщении.

В 11:03 пожар в подвальном помещении здания Минкульта локализован на площади 30 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

Агентство Телевидения Новости