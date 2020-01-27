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Харьковский "Металлист 1925" назвал двух ближайших соперников, с которыми проведет спарринги

Харьковский Металлист 1925 назвал двух ближайших соперников, с которыми проведет спарринги

У харьковской футбольной команды Первой лиги "Металлиста 1925" в рамках тренировочного сбора запланировано два контрольных поединка.

Как сообщил официальный сайт "Метллиста 1925", 1 февраля подопечные Андрея Демченко сыграют против харьковского "Авангарда", 8 февраля - против одного из лидеров Второй лиги - "Альянса" из Липовой долины Сумской области.

Оба этих матча "Металлист 1925" проведет на тренировочной базе в поселке Высокий.

Агентство Телевидения Новости

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