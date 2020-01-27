К зоне евро присоединится самая бедная страна Евросоюза

Планы Болгарии присоединиться к зоне евро в 2023 году вполне реалистичны. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает агентство Reuters. Георгиева, которая родом из Болгарии, сказала, что вступление в еврозону будет выгодно для страны и обеспечит большую денежную безопасность и защитит ее от глобальной неопределенности.

Болгария, валюта которой уже привязана к евро, соответствует номинальным критериям для принятия единой валюты со здоровьем в области государственных финансов и низким уровнем долга, однако является одной из самых бедных стран-членов ЕС. Комплексная оценка, проведенная ЕЦБ в прошлом году у шести болгарских финучреждениях, выявила нехватку капитала в двух местных банках, но оба заявили о планах по увеличению их капитала.

В настоящее время зона евро объединяет 19 из 28 стран Евросоюза, официальной валютой которых является евро. Отметим, Болгария является беднейшей страной ЕС. Фактическое индивидуальное потребление (Actual Individual Consumption, AIC), которое является показателем материального благосостояния домохозяйств, в 2018 году в Болгарии было на уровне 57% от среднего по ЕС.

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