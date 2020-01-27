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Теннисист вышел на матч Australian Open в майке погибшего Брайанта и расплакался
Австралийский теннисист Ник Кирьос трогтельно отдал дань памяти выдащемуся американскому баскетболисту Коби Брайанту, погибшему при крушении вертолета.
Кирьос на матч 4-го круга Australian Open против первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля вышел сегодня в майке Брайанта с 8-м номером.
За 20 лет блистательной карьеры в "Лос-Анджелес Лейкерс" Брайант играл под 8-м и 24-м номерами.
Кирьос не смог сдержать своих эмоций и расплакался.
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