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Еще один сгоревший автомобиль за ночь - на Салтовке пострадал BMW

Еще один сгоревший автомобиль за ночь - на Салтовке пострадал BMW

Автомобиль BMW 116-i загорелся этой ночью возле многоэтажек на ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-а. Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, к месту вызова выехало отделение службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей огнем был охвачен салон автомобиля на площади около 5 кв.м.

В 04:45 пожар біл полностью ликвидирован, причина его возникновения  устанавливается.

Агентство Телевидения Новости

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