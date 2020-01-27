Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:36
Просмотров: 58

В Афганистане разбился пассажирский самолет

В Афганистане разбился пассажирский самолет

Сегодня, 27 января, в провинции Газни, что в центральной части Афганистана, разбился самолет национальной авиакомпании Ariana Afghan Airlines с 83 пассажирами на борту. Об этом сообщает The Mirror. Британский таблоид со ссылкой на местных чиновников пишет, что лайнер разбился и загорелся в отдаленной местности по дороге из Герата в Кабул. 

Afghanistan Times отмечает, что эта территория находится под контролем боевиков группировки "Талибан". На данный момент судьба пассажиров и членов экипажа неизвестна. Местные СМИ сообщают, что на борту воздушного судна находились 83 человек.

Добавим, что информация о направлении воздушного судна и количестве пассажиров на борту разнится. Официальных заявлений по поводу крушения пока не было. Согласно последним данным, Ariana Airlines заявила, что упал не ее самолет. В компании утверждают, что все ее лайнеры на месте и в рабочем состоянии.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 