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Харьковские водители будет показывать QR-код вместо прав

Харьковские водители будет показывать QR-код вместо прав

Водительское удостоверение в смартфоне - пилотный проект, который планируют внедрить в Харькове. Как сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации города Олег Дробот, водители вместо удостоверения смогут предъявлять QR-код.

«Если полиция попросит предъявить удостоверение, то можно будет показать QR-код, и они должны его отсканировать по телефону или специальным устройством, и удостоверение водителя будет быстро подтверждено. Мы интегрируем сюда и паспорт гражданина Украины, который можно будет предъявить в любом учреждении - в Центре предоставлении административных услуг, нотариусу. На границе, думаю, что этим пользоваться нельзя будет, потому что это международная практика, но внутри страны - это будет полноценный официальный документ, удостоверяющий личность», - сообщил Олег Дробот.

Агентство Телевидения Новости

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