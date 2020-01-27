Кража на Одесской: девушка осталась без инвалидной коляски

О краже инвалидной коляски рассказала Ирина Сорока на своей странице в Facebook.

"Сегодня 27.01.2020 в промежуток с 7:00 до 10:15 на Одесской, украли мою коляску с электроприводом MEYRA Ichair MC Basic 1.609Подскажите, кому она могла понадобиться? Что с ней могут дальше делать? Куда обращаться? И что дальше делать?Полицию уже вызвала. Скоро приедут", - написала девушка.

Как сообщили в полиции, пока что информации по этому поводу в территориальных подразделений нет.

Агентство Телевидения Новости