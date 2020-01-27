SkyUp отменяет авиарейсы в Китай

Авиакомпания SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp!, прекращает летную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта в связи с коронавирусом. Туроператор возвращает своих туристов из китайского острова Хайнань 29 января и 1 февраля.

"С самого начала мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом, вспыхнувшим в Китае. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщения между странами, мы приняли решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта. Безопасность наших туристов имеет для нас наивысший приоритет", - сообщили в авиакомпании.

Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань, в ближайшие недели имеют право на возврат стоимости тура.

Агентство Телевидения Новости